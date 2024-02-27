Владимир Зеленский использовал село Крынки в Херсонской области для своего пиара в глазах западных спонсоров. Такое мнение высказал губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что ему сложно даже представить, что в головах у членов "киевской клики".

"Они действуют ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках и держались за неё, пока российские военные не вычистили гниль", — добавил глава области в беседе с РИА "Новости".