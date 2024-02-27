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27 февраля, 06:41

Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара в глазах западных спонсоров

Владимир Зеленский использовал село Крынки в Херсонской области для своего пиара в глазах западных спонсоров. Такое мнение высказал губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что ему сложно даже представить, что в головах у членов "киевской клики".

"Они действуют ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках и держались за неё, пока российские военные не вычистили гниль", — добавил глава области в беседе с РИА "Новости".

Теперь, как указал Сальдо, "спектакль Зеленского" с Крынками закончен.

"Символ бездушия": В Херсонской области объяснили, почему Зеленский до последнего держался за Крынки
"Символ бездушия": В Херсонской области объяснили, почему Зеленский до последнего держался за Крынки

Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно 20 февраля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, Вооружённые силы Украины хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. А президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. При этом главком ВСУ Александр Сырский признал, что для армии Незалежной обстановка на многих направлениях на фоне сдачи Авдеевки и Крынок является достаточно сложной и требует постоянного контроля.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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