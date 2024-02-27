Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара в глазах западных спонсоров
Владимир Зеленский использовал село Крынки в Херсонской области для своего пиара в глазах западных спонсоров. Такое мнение высказал губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что ему сложно даже представить, что в головах у членов "киевской клики".
"Они действуют ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках и держались за неё, пока российские военные не вычистили гниль", — добавил глава области в беседе с РИА "Новости".
Теперь, как указал Сальдо, "спектакль Зеленского" с Крынками закончен.
Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно 20 февраля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, Вооружённые силы Украины хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. А президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. При этом главком ВСУ Александр Сырский признал, что для армии Незалежной обстановка на многих направлениях на фоне сдачи Авдеевки и Крынок является достаточно сложной и требует постоянного контроля.
t.me / V_Zelenskiy_official