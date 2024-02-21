"Символ бездушия": В Херсонской области объяснили, почему Зеленский до последнего держался за Крынки
Херсонский депутат Ниметуллаев назвал Крынки символом безразличия Зеленского
Село Крынки стало символом бездушия Владимира Зеленского к украинцам, брошенным на смерть ради его политической карьеры. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
"Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима", — сказал Ниметуллаев в беседе с РИА "Новости".
Однако, в то же время населённый пункт олицетворяет героизм, самоотдачу и подвиг российских военнослужащих. Что касается Зеленского, то, считает парламентарий, причина столь наплевательского отношения к своим гражданам заключается в желании в угоду западным покровителям отработать вложенные в него деньги.
Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно вечером 20 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, ВСУ хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. В свою очередь президент России Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. Тем временем уже появилось видео с развёртыванием в селе российского триколора.