Село Крынки стало символом бездушия Владимира Зеленского к украинцам, брошенным на смерть ради его политической карьеры. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.

"Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима", — сказал Ниметуллаев в беседе с РИА "Новости".