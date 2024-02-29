Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку субъектов страны по бюджетным кредитам. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Считаю необходимым списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год", — поручил глава государства.