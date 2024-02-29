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29 февраля, 10:54

Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку субъектов страны по бюджетным кредитам. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Считаю необходимым списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год", поручил глава государства.

Путин обратил внимание, что эти средства должны быть, что называется, "окрашены" и направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

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А ранее в ходе сегодняшнего Послания Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 до 2030 года. Кроме того, президент распорядился о продлении программы льготной ипотеки, действовавшей до 2023 года, с сохранением её базовых параметров.

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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