Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам
Президент России Владимир Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку субъектов страны по бюджетным кредитам. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"Считаю необходимым списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год", — поручил глава государства.
Путин обратил внимание, что эти средства должны быть, что называется, "окрашены" и направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
А ранее в ходе сегодняшнего Послания Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 до 2030 года. Кроме того, президент распорядился о продлении программы льготной ипотеки, действовавшей до 2023 года, с сохранением её базовых параметров.
Life.ru / Павел Баранов