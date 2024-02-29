Путин: Программа "Земский работник культуры" стартует в России в 2025 году
В России с 2025 года стартует программа "Земский работник культуры". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Трансляцию ведёт Life.ru.
Путин заявил, что программа "Земский работник культуры" стартует в России в 2025 году. Видео © Life.ru
"По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встречах", — указал глава государства.
Так, специалист при переезде на работу в село или малый город сможет получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. А на Дальнем Востоке и в Донбассе сумма будет вдвое выше — два миллиона рублей.
Кстати, в начале этого года президент России Владимир Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года. Кроме того, в декабре прошлого года глава государства призвал повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах. Так, для докторов он предложил повысить сумму до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона.
Life.ru / Павел Баранов