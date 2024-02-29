Путин: Программа "Земский работник культуры" стартует в России в 2025 году

В России с 2025 года стартует программа "Земский работник культуры". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Трансляцию ведёт Life.ru.

Путин заявил, что программа "Земский работник культуры" стартует в России в 2025 году. Видео © Life.ru

"По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встречах", — указал глава государства.