Путин поручил запустить в России новую программу по расселению аварийного жилья
Президент Владимир Путин поручил запустить в России новую программу по расселению аварийного жилья. Речь об этом зашла в ходе Послания Федеральному собранию страны. Российский лидер напомнил, что на предшествующем этапе программой воспользовались более одного миллиона человек.
"Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья", — сказал президент.
К слову, российский лидер и ранее говорил о том, что переселение россиян из аварийного жилья — одна из приоритетных задач государства, ведущаяся по этому вопросу работа приносит хорошие результаты, поэтому её нужно продолжать. К примеру, в феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди по договору социального найма.
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