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29 февраля, 11:59

Путин обратился к участникам спецоперации со словами "Низкий вам поклон, ребята"

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Выполнение всех планов государства сегодня зависит от солдат, которые находятся в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин в завершение сегодняшнего Послания Федеральному собранию страны. Он отметил, что именно военнослужащие создают условия для будущего страны.

Путин поблагодарил солдат ВС РФ, защищающих страну. Видео © Life.ru

"Я подчеркну главное: выполнение всех планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня условия для будущего страны. Низкий вам поклон, ребята", — сказал Путин в конце обращения.

Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих
Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих

Напомним, сегодня Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. В этот раз российский лидер уделил особое внимание СВО. В ходе обращения глава государства отметил, что абсолютное большинство россиян поддержало спецоперацию РФ на Украине. Президент также назвал подлинными героями военных, которые отправились на фронт.

Александра Мышляева
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