Путин обратился к участникам спецоперации со словами "Низкий вам поклон, ребята"

Выполнение всех планов государства сегодня зависит от солдат, которые находятся в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин в завершение сегодняшнего Послания Федеральному собранию страны. Он отметил, что именно военнослужащие создают условия для будущего страны.

"Я подчеркну главное: выполнение всех планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня условия для будущего страны. Низкий вам поклон, ребята", — сказал Путин в конце обращения.