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29 февраля, 12:11

Картаполов оценил возможность новых переговоров с Украиной

Картаполов: Было бы лучше, если бы переговоры шли о безоговорочной капитуляции Киева

Было бы лучше, если бы Россия вела переговоры с Украиной о её капитуляции. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после Послания Президента РФ Федеральному собранию.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — о возможности переговоров с Украиной. Видео © Life.ru

"Но лучше бы, чтобы это были переговоры о безоговорочной капитуляции (Украины. — Прим. Life.ru). Наша страна всегда теперь будет проводить любые переговоры и вести политику только с опорой на национальные интересы", — добавил Картаполов.

При этом парламентарий не стал называть конкретных лиц, которых бы, по его мнению, стоило включить в переговорную группу: "Кого определит президент — те и поедут".

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Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Весной 2022 года именно в Стамбуле прошёл один из раундов переговоров России и Украины. Их результатом стал ряд договорённостей, которые украинская сторона сначала подписала, но после отвода российских войск от Киева разорвала эти соглашения. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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