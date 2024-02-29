Картаполов оценил возможность новых переговоров с Украиной

Было бы лучше, если бы Россия вела переговоры с Украиной о её капитуляции. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после Послания Президента РФ Федеральному собранию.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — о возможности переговоров с Украиной. Видео © Life.ru

"Но лучше бы, чтобы это были переговоры о безоговорочной капитуляции (Украины. — Прим. Life.ru). Наша страна всегда теперь будет проводить любые переговоры и вести политику только с опорой на национальные интересы", — добавил Картаполов.

При этом парламентарий не стал называть конкретных лиц, которых бы, по его мнению, стоило включить в переговорную группу: "Кого определит президент — те и поедут".