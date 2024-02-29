Иммунолог рассказала, как не встретить весну с герпесом на губах

Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. В активной фазе он поражает кожу, слизистую оболочку, глаза и даже нервную систему. Вирус проникает в организм через повреждённые участки слизистой и кожи, и именно на этих местах размножаются его частицы. Чаще всего герпес не даёт о себе знать, протекает скрыто, но при ослаблении иммунитета, особенно зимой и в межсезонье, проявляется в различных формах. Как не встретить весну с герпесом на губах, Life.ru объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.