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Иммунолог рассказала, как не встретить весну с герпесом на губах

Иммунолог Ермакова: Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения

29 февраля, 13:57
Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. Обложка © Freepik

Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. Обложка © Freepik

Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. В активной фазе он поражает кожу, слизистую оболочку, глаза и даже нервную систему. Вирус проникает в организм через повреждённые участки слизистой и кожи, и именно на этих местах размножаются его частицы. Чаще всего герпес не даёт о себе знать, протекает скрыто, но при ослаблении иммунитета, особенно зимой и в межсезонье, проявляется в различных формах. Как не встретить весну с герпесом на губах, Life.ru объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

Для профилактики заражения герпесом необходимо беречься от респираторных заболеваний, ведь он передаётся в основном воздушно-капельным, контактно-бытовым (игрушки, одежда, предметы быта) и половым путём.

Злата Ермакова

Аллерголог-иммунолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Для профилактики заражения герпесом необходимо беречься от респираторных заболеваний, ведь он передаётся в основном воздушно-капельным, контактно-бытовым (игрушки, одежда, предметы быта) и половым путём.
Для профилактики заражения герпесом необходимо беречься от респираторных заболеваний, ведь он передаётся в основном воздушно-капельным, контактно-бытовым (игрушки, одежда, предметы быта) и половым путём.

Важную роль в профилактике обострения играет укрепление иммунитета. Несбалансированное питание, стресс, переутомление могут спровоцировать повторное развитие заболевания. Стоит также следить за здоровьем ЖКТ, играющего большую роль в защитных функциях организма, советует Ермакова. Также необходимо избегать контактов с больным человеком в период обострения у него герпесной инфекции.

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Как не заразиться герпесом?

  • Не целуйтесь со всеми подряд, особенно с теми, у кого болезнь в обострении.
  • Не пейте из чужой посуды.
  • Используйте индивидуальные средства гигиены (бритва, зубная щётка, полотенце) и косметику.
  • Правильно питайтесь.
  • Отдыхайте, сбалансируйте режим сна и отдыха.
  • Дышите свежим воздухом и давайте себе обязательный минимум физической активности, советует врач.

Что нельзя делать, если герпес уже появился?

  • Нельзя прикасаться к высыпаниям, чтобы не допустить распространения на другие части тела.
  • Нельзя наносить руками противовирусные средства, делать это следует только ватной палочкой.
  • Не выдавливайте пузырьки и не сдирайте корочки.
  • Тем, кто носит контактные линзы, категорически запрещено смачивать их слюной.
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А ранее россиянам, которые отдыхают на Шри-Ланке, рассказали, как не привезти с отдыха лихорадку денге. Во-первых, нужно часто пользоваться спреями, а также масками от комаров.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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