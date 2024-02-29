Иммунолог рассказала, как не встретить весну с герпесом на губах
Иммунолог Ермакова: Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения
Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. Обложка © Freepik
Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. В активной фазе он поражает кожу, слизистую оболочку, глаза и даже нервную систему. Вирус проникает в организм через повреждённые участки слизистой и кожи, и именно на этих местах размножаются его частицы. Чаще всего герпес не даёт о себе знать, протекает скрыто, но при ослаблении иммунитета, особенно зимой и в межсезонье, проявляется в различных формах. Как не встретить весну с герпесом на губах, Life.ru объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.
Для профилактики заражения герпесом необходимо беречься от респираторных заболеваний, ведь он передаётся в основном воздушно-капельным, контактно-бытовым (игрушки, одежда, предметы быта) и половым путём.
Важную роль в профилактике обострения играет укрепление иммунитета. Несбалансированное питание, стресс, переутомление могут спровоцировать повторное развитие заболевания. Стоит также следить за здоровьем ЖКТ, играющего большую роль в защитных функциях организма, советует Ермакова. Также необходимо избегать контактов с больным человеком в период обострения у него герпесной инфекции.
Как не заразиться герпесом?
- Не целуйтесь со всеми подряд, особенно с теми, у кого болезнь в обострении.
- Не пейте из чужой посуды.
- Используйте индивидуальные средства гигиены (бритва, зубная щётка, полотенце) и косметику.
- Правильно питайтесь.
- Отдыхайте, сбалансируйте режим сна и отдыха.
- Дышите свежим воздухом и давайте себе обязательный минимум физической активности, советует врач.
Что нельзя делать, если герпес уже появился?
- Нельзя прикасаться к высыпаниям, чтобы не допустить распространения на другие части тела.
- Нельзя наносить руками противовирусные средства, делать это следует только ватной палочкой.
- Не выдавливайте пузырьки и не сдирайте корочки.
- Тем, кто носит контактные линзы, категорически запрещено смачивать их слюной.
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