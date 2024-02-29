Политолог Межуев: Путин дал понять, что "идти и жевать жвачку" у США не получится

Послание президента Федеральному собранию оказалось почти полностью посвящено внутренним делам страны, о международной политике было сказано мало, но главный посыл, который всё-таки прозвучал, идёт вразрез с известной американской поговоркой. Таким открытием поделился с Life.ru политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. Звучит это выражение как — to walk and chew gum, то есть "идти и жевать жвачку". Смысл этого выражения заключается в том, что можно решать две задачи одновременно. Но Владимир Путин дал понять, что, когда речь идёт об отношениях с Россией, эта поговорка в США не сработает.

"В США считают, что можно одновременно добиваться стратегического поражения России на одной части фронта, а с другой стороны, договариваться о стратегическом балансе в сфере ядерного вооружения. Действительно, вот это вот такое стремление разделить различные вопросы, по одним договариваться, а по другим продолжить сражаться, — это очень распространённый их тип подхода, и, мне кажется, для нынешней администрации США тоже очень характерный. Но наш президент ясно сказал, что этого сделать не получится", — отметил Межуев.

Второй момент, прозвучавший в Послании, — это предупреждение по поводу вбросов о якобы имеющихся у России стремлений напасть на Европу. По словам собеседника Life.ru, цель у этих мифов одна — усилить общую эскалацию.