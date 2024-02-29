Обвиняемую в убийстве Дугиной включили в перечень террористов и экстремистов

Обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также в списке оказался её предполагаемый сообщник Богдан Цыганенко*. Об этом сообщает "Газета.ru".

Как писал Лайф, гражданка Украины Наталья Вовк участвовала в подрыве автомобиля журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье 20 августа 2022 года. Как выяснила ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы. А сама Вовк служила в 12-й бригаде украинской Нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"**. После исполнения задачи украинка сбежала в Эстонию.