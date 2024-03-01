Эксперты рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в России

С 19 по 25 февраля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ чуть снизился по сравнению с предыдущей неделей и составил 66,0 на 10 000 населения. В некоторых регионах — Краснодаре, Мурманске, Улан-Удэ, Уфе и Чите — эпидемические пороги заболеваемости были превышены на 20 и более процентов. По данным на 27 февраля, на территории России зарегистрировано 23 983 769 случаев инфекции CoViD-19. Cвежую статистику еженедельного мониторинга от ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева озвучила бренд-директор ИД "Аргументы и факты" Елена Мулланурова на тематическом мероприятии в пресс-центре издательского дома, сообщило издание aif.ru.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий педиатрическим отделом кафедры клинической функциональной диагностики ФГАОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России Марина Савенкова привела следующие цифры: ежегодно ОРВИ переносит более 20% населения России, при этом более 70% случаев приходится на детей до 17 лет. Ежегодный экономический ущерб от гриппа и ОРВИ в России составляет не менее 80% экономических потерь, наносимых инфекционными болезнями, в денежном эквиваленте это порядка 760 миллиардов рублей в год — таковы данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Выработка интерферонов начинается в первые часы после проникновения вируса в организм, но в случаях, когда количество вырабатываемого интерферона недостаточно, а другие иммунные механизмы противовирусной защиты ещё не успели активизироваться, силы организма слабеют и начинают проявляться симптомы вирусной инфекции, а это значит, что организму нужна помощь, в качестве которой могут выступать препараты – индукторы интерферонов", — объяснил доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделом аллергологии и иммунотерапии ГНЦ "Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России" Андрей Шульженко, подчеркнув важность иммунитета в борьбе с болезнью.

Сейчас учёным известно более 200 видов респираторных вирусов, рассказал специалист. Поэтому врачу без проведения специальных исследований сложно определить тип возбудителя инфекции у больного. Кроме того, бывают варианты инфицирования несколькими вирусами — тогда болезнь протекает в более тяжёлой форме. В этом случае самый разумный метод — использовать для лечения универсальные противовирусные препараты, например такие, действие которых направлено на индукцию выработки эндогенных интерферонов, усиливающих собственную защиту организма вне зависимости от возбудителя.

Ежегодно с ОРВИ связано 3,9 миллиона смертей в мире, причём нужно учитывать и смерть от осложнений после перенесённого гриппа, например от инфаркта или инсульта. К группе риска по развитию тяжёлого течения болезни доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров отнёс в первую очередь беременных женщин, детей младше шести лет, пациентов с хроническими заболеваниями и с избыточной массой тела, а также пожилых людей старше 65 лет. По его словам, большая часть заболевших (78%) по-прежнему не посещают врача. Люди занимаются самолечением, не осознавая осложнений, которые могут вызвать респираторные вирусные инфекции. Эксперты же настаивают: грипп и ОРВИ нужно лечить.