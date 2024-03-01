В США рассказали, как легко ввести Байдена в транс во время разговора

Джозеф Байден приносит шпаргалки с заготовленным текстом даже на личные встречи с политиками за закрытыми дверями. О неспособности президента США самостоятельно вести диалог рассказал бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их было всего две. Он читал по бумажкам", — признался политик в эфире телеканала Fox Business.

Маккарти добавил, что в разговоре с Байденом приходилось чётко следовать сценарию, указанному в его карточках. Как только диалог отклонялся от темы, глава Белого дома впадал в ступор и не мог продолжать. Именно поэтому, уверен экс-спикер, президенту пора уйти на пенсию и отказаться от затеи участвовать в выборах.