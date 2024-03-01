В США рассказали, как легко ввести Байдена в транс во время разговора
Экс-спикер Маккарти: Байден не обходится без шпаргалок даже на личных встречах
Джо Байден со шпаргалкой на встрече с Владимиром Зеленским. Обложка © Flickr / The White House
Джозеф Байден приносит шпаргалки с заготовленным текстом даже на личные встречи с политиками за закрытыми дверями. О неспособности президента США самостоятельно вести диалог рассказал бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
"Это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их было всего две. Он читал по бумажкам", — признался политик в эфире телеканала Fox Business.
Маккарти добавил, что в разговоре с Байденом приходилось чётко следовать сценарию, указанному в его карточках. Как только диалог отклонялся от темы, глава Белого дома впадал в ступор и не мог продолжать. Именно поэтому, уверен экс-спикер, президенту пора уйти на пенсию и отказаться от затеи участвовать в выборах.
"Я уважаю этого человека за то, что он служит стране. Я благодарю его за эту службу, но он не в том возрасте, чтобы занимать президентский пост", — подытожил собеседник телеканала.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сомнения в умственных способностях 81-летнего Байдена. Он даже предложил конкуренту пройти тест на интеллект, похваставшись, что якобы сам сдал его на высший балл.