Врач рассказала россиянкам, может ли грудь обвиснуть, если перестать носить бюстгальтер Дерматолог Жовтан: Ношение бюстгальтера на упругость груди не влияет 1 марта, 08:45 Ношение бюстгальтера на упругость груди не влияет. Обложка © Unsplash

В Сети среди женщин расходится теория о том, что отказ от бюстгальтера благотворно влияет не только на грудь, но и здоровье в целом. Так ли это, Life.ru рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Врач напомнила, что бюстгальтер выполняет не только эстетическую функцию, но и снимает нагрузку, распределяя её равномерно, уменьшает трение сосков о ткани жёсткой одежды. Существует множество форм, стилей этой детали нижнего белья: с косточками и без, хлопковые или кружевные, с вкладышами для дополнительного объёма, с усиленными бретелями и даже для кормящих матерей. И всё это для того, что бы создать комфортные условия ношения.

Кроме того, существуют специальные спортивные топы или бюстгальтеры, поскольку при физической активности, беге или прыжках грудь может доставлять дискомфорт, особенно обладательницам пышных форм. Функция такого белья — поддержать грудь, не допустить дополнительного трения.

В античности женщины носили строфиум, который вообще ничем не отличается от современных спортивных бюстгальтеров, ещё в 1700 г. до н.э. Это был бюстгальтер, потому что был создан именно для поддержки груди во время соревнований. Наталия Жовтан Дерматолог

Если грудь небольшого размера, то девушка может себя комфортно чувствовать и без бюстгальтера, однако обладательницам пышных форм сложно обходиться без правильно подобранной поддержки, заключила дерматолог.

"Размер груди и её форма зависит от возраста, генетики, веса девушки, количества детей и длительности кормления грудью. Носит она бюстгальтер или нет, на упругость груди и её размер это не повлияет", — подчеркнула Жовтан.

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Авторы Андрей Горяничев