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Врач рассказала россиянкам, может ли грудь обвиснуть, если перестать носить бюстгальтер

Дерматолог Жовтан: Ношение бюстгальтера на упругость груди не влияет

1 марта, 08:45
Ношение бюстгальтера на упругость груди не влияет. Обложка © Unsplash

Ношение бюстгальтера на упругость груди не влияет. Обложка © Unsplash

В Сети среди женщин расходится теория о том, что отказ от бюстгальтера благотворно влияет не только на грудь, но и здоровье в целом. Так ли это, Life.ru рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Врач напомнила, что бюстгальтер выполняет не только эстетическую функцию, но и снимает нагрузку, распределяя её равномерно, уменьшает трение сосков о ткани жёсткой одежды. Существует множество форм, стилей этой детали нижнего белья: с косточками и без, хлопковые или кружевные, с вкладышами для дополнительного объёма, с усиленными бретелями и даже для кормящих матерей. И всё это для того, что бы создать комфортные условия ношения.

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Кроме того, существуют специальные спортивные топы или бюстгальтеры, поскольку при физической активности, беге или прыжках грудь может доставлять дискомфорт, особенно обладательницам пышных форм. Функция такого белья — поддержать грудь, не допустить дополнительного трения.

В античности женщины носили строфиум, который вообще ничем не отличается от современных спортивных бюстгальтеров, ещё в 1700 г. до н.э. Это был бюстгальтер, потому что был создан именно для поддержки груди во время соревнований.

Наталия Жовтан

Дерматолог

В античности женщины носили строфиум, который вообще ничем не отличается от современных спортивных бюстгальтеров, ещё в 1700 г. до н.э. Это был бюстгальтер, потому что был создан именно для поддержки груди во время соревнований.
В античности женщины носили строфиум, который вообще ничем не отличается от современных спортивных бюстгальтеров, ещё в 1700 г. до н.э. Это был бюстгальтер, потому что был создан именно для поддержки груди во время соревнований.

Если грудь небольшого размера, то девушка может себя комфортно чувствовать и без бюстгальтера, однако обладательницам пышных форм сложно обходиться без правильно подобранной поддержки, заключила дерматолог.

"Размер груди и её форма зависит от возраста, генетики, веса девушки, количества детей и длительности кормления грудью. Носит она бюстгальтер или нет, на упругость груди и её размер это не повлияет", — подчеркнула Жовтан.

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А в этом материале Life.ru вы узнаете, правдив ли миф о связи размера груди и любви к капусте, а также о том, влияют ли форма и размер груди на количество молока роженицы.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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