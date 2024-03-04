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Не заводите детей от мужчин, которых зовут так: 9 настолько смешных отчеств, что можно описаться

Не всем людям повезло с именем отца. Life.ru рассказывает про девять смешных отчеств, которые испортили жизнь своим носителям.

4 марта, 16:00
Life.ru рассказывает про самые смешные отчества, которыми можно наградить ребёнка. Обложка © Shutterstock

Life.ru рассказывает про самые смешные отчества, которыми можно наградить ребёнка. Обложка © Shutterstock

В России есть много отчеств, которые сложно выговорить. Причём некоторые из них звучат настолько смешно, что над их носителями часто подтрунивают окружающие. О какие отчества можно сломать язык и надорвать животики?

1. Вальмирович/Вальмировна

Смешные отчества происходят от безобидных имён. Фото © Shutterstock

Смешные отчества происходят от безобидных имён. Фото © Shutterstock

Имя имеет татарские корни. Причём оно довольно мужественное и благородное. Составная часть "Вали" означает, что мужчина — защитник, а "Амир" — властитель.

Но детям с этим отчеством не повезло, потому что его сложно выговорить. А если родители у ребёнка оригинальные и назвали его Вальмиром, то, произнося "Вальмир Вальмирович", можно сломать язык.

2. Олеговна/Олегович

Об это отчество язык, конечно, не сломаешь, но звучит оно смешно. В школе многие дети смеются над отчеством девочек, потому что, по их мнению, в "Олеговне" есть что-то забавное. Упор при произнесении отчества они делают на последние пять букв, что и вызывает дикий хохот.

В более старших классах люди смеются над отчеством Олегович, поскольку к тому времени узнают о вирусе иммунодефицита человека. Поэтому они делают упор на последние три буквы, говоря: "ОлегоВИЧ".

3. Адамовна/Адамович

Забавное отчество Адамович происходит от благородного имени Адам, но дети всё равно находят, к чему придраться. Фото © Shutterstock

Забавное отчество Адамович происходит от благородного имени Адам, но дети всё равно находят, к чему придраться. Фото © Shutterstock

Отчество вызывает дикий хохот у школьников, поскольку имя Адам созвучно со словом "отдам". Поэтому многие говорят не Адамовна/Адамович, а передразнивают Отдамовной/Отдамовичем.

4. Вахаевич/Вахаевна

У детей с этими отчествами отцов зовут, очевидно, Ваха. Само по себе кавказское имя красивое, да и мужчины, которых так называют, зачастую становятся сильными и властными. Вот только произнести отчество непросто. Многие путаются в том, на какую букву ставить ударение — ВАхаевич или ВахАевич.

5. Зиновьевна/Зиновьевич

Многие считают, что смешное отчество Зиновьевна появилось потому, что отца звали Зина. Фото © Shutterstock

Многие считают, что смешное отчество Зиновьевна появилось потому, что отца звали Зина. Фото © Shutterstock

В древнерусском имени Зиновий зашифровано название божества Зевса. Люди, которые носят это имя, одарены миролюбивостью, хорошей интуицией и духовностью. Однако их детям не повезло. Слыша отчество Зиновьевна или Зиновьевич, окружающие невольно задаются вопросом, не матчество ли это и не от Зины ли образовалось.

6. Изильевич/Изильевна

Отцы таких детей, очевидно, получили имена ещё во времена Советского Союза. Изиль означает "Исполняй заветы Ильича". Возникло имя после революции. Но отчество, которое получилось, трудно выговорить.

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7. Рюриковна/Рюрикович

Смешное отчество Рюриковна появилось от имени первого властителя Руси. Фото © Shutterstock

Смешное отчество Рюриковна появилось от имени первого властителя Руси. Фото © Shutterstock

Отцы у таких детей были названы Рюриками — в честь первого властителя Руси. Со стороны кажется, что отчество звучит величественно и ничего такого в нём нет. Но воспринимать серьёзно человека, у которого отчество Рюриковна, невозможно. Улыбка появляется на лице сразу после произнесения.

8. Юлианович/Юлиановна

В последние десятилетия родители много экспериментировали с именами. Например, вместо Юрия называли сыновей Юлием. От этого и произошло отчество Юлианович/Юлиановна, которое периодически встречается у детей.

Выговорить его легко, вот только носителям приходится несладко. Наверняка не один человек уже шутил на тему того, что отец ребёнка сам Юлий Цезарь.

9. Жамсараевич/Жамсараевна

Про детей со смешным отчеством Жамсараевич шутят, что их отца зовут Сарай. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Про детей со смешным отчеством Жамсараевич шутят, что их отца зовут Сарай. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Такое отчество носил, например, один из участников группы "Иванушки International" — Олег Яковлев. Имя Жамсарай — традиционно бурятское, но есть две проблемы. Во-первых, отчество, которое получилось на его основе, трудно выговорить. Во-вторых, Жамсараевичей часто дразнят на тему того, что их отца звали Сарай.

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Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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