Не заводите детей от мужчин, которых зовут так: 9 настолько смешных отчеств, что можно описаться
Не всем людям повезло с именем отца. Life.ru рассказывает про девять смешных отчеств, которые испортили жизнь своим носителям.
Life.ru рассказывает про самые смешные отчества, которыми можно наградить ребёнка. Обложка © Shutterstock
В России есть много отчеств, которые сложно выговорить. Причём некоторые из них звучат настолько смешно, что над их носителями часто подтрунивают окружающие. О какие отчества можно сломать язык и надорвать животики?
1. Вальмирович/Вальмировна
Смешные отчества происходят от безобидных имён. Фото © Shutterstock
Имя имеет татарские корни. Причём оно довольно мужественное и благородное. Составная часть "Вали" означает, что мужчина — защитник, а "Амир" — властитель.
Но детям с этим отчеством не повезло, потому что его сложно выговорить. А если родители у ребёнка оригинальные и назвали его Вальмиром, то, произнося "Вальмир Вальмирович", можно сломать язык.
2. Олеговна/Олегович
Об это отчество язык, конечно, не сломаешь, но звучит оно смешно. В школе многие дети смеются над отчеством девочек, потому что, по их мнению, в "Олеговне" есть что-то забавное. Упор при произнесении отчества они делают на последние пять букв, что и вызывает дикий хохот.
В более старших классах люди смеются над отчеством Олегович, поскольку к тому времени узнают о вирусе иммунодефицита человека. Поэтому они делают упор на последние три буквы, говоря: "ОлегоВИЧ".
3. Адамовна/Адамович
Забавное отчество Адамович происходит от благородного имени Адам, но дети всё равно находят, к чему придраться. Фото © Shutterstock
Отчество вызывает дикий хохот у школьников, поскольку имя Адам созвучно со словом "отдам". Поэтому многие говорят не Адамовна/Адамович, а передразнивают Отдамовной/Отдамовичем.
4. Вахаевич/Вахаевна
У детей с этими отчествами отцов зовут, очевидно, Ваха. Само по себе кавказское имя красивое, да и мужчины, которых так называют, зачастую становятся сильными и властными. Вот только произнести отчество непросто. Многие путаются в том, на какую букву ставить ударение — ВАхаевич или ВахАевич.
5. Зиновьевна/Зиновьевич
Многие считают, что смешное отчество Зиновьевна появилось потому, что отца звали Зина. Фото © Shutterstock
В древнерусском имени Зиновий зашифровано название божества Зевса. Люди, которые носят это имя, одарены миролюбивостью, хорошей интуицией и духовностью. Однако их детям не повезло. Слыша отчество Зиновьевна или Зиновьевич, окружающие невольно задаются вопросом, не матчество ли это и не от Зины ли образовалось.
6. Изильевич/Изильевна
Отцы таких детей, очевидно, получили имена ещё во времена Советского Союза. Изиль означает "Исполняй заветы Ильича". Возникло имя после революции. Но отчество, которое получилось, трудно выговорить.
7. Рюриковна/Рюрикович
Смешное отчество Рюриковна появилось от имени первого властителя Руси. Фото © Shutterstock
Отцы у таких детей были названы Рюриками — в честь первого властителя Руси. Со стороны кажется, что отчество звучит величественно и ничего такого в нём нет. Но воспринимать серьёзно человека, у которого отчество Рюриковна, невозможно. Улыбка появляется на лице сразу после произнесения.
8. Юлианович/Юлиановна
В последние десятилетия родители много экспериментировали с именами. Например, вместо Юрия называли сыновей Юлием. От этого и произошло отчество Юлианович/Юлиановна, которое периодически встречается у детей.
Выговорить его легко, вот только носителям приходится несладко. Наверняка не один человек уже шутил на тему того, что отец ребёнка сам Юлий Цезарь.
9. Жамсараевич/Жамсараевна
Про детей со смешным отчеством Жамсараевич шутят, что их отца зовут Сарай. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Такое отчество носил, например, один из участников группы "Иванушки International" — Олег Яковлев. Имя Жамсарай — традиционно бурятское, но есть две проблемы. Во-первых, отчество, которое получилось на его основе, трудно выговорить. Во-вторых, Жамсараевичей часто дразнят на тему того, что их отца звали Сарай.
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