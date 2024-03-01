Украинка Ястремская отказалась подходить к Блинковой для рукопожатия на турнире в Сан-Диего

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла украинскую спортсменку Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сан‑Диего, США. При этом перед игрой представительница Незалежной отказалась подходить к сопернице для совместного фото и рукопожатия.

Ястремская отказалась подходить к Блинковой для совместного фото и рукопожатия. Видео © VK / Тулуп Тутберидзе

Наша соотечественница во втором круге одержала победу над соперницей со счётом 7:6 (8:6), 6:2. На корте спортсменки провели 1 час 27 минут. В следующем матче Блинкова встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая получила первый номер посева. Призовой фонд турнира, кстати, составляет свыше 920 тысяч долларов.