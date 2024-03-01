Украинка Ястремская отказалась подходить к Блинковой для рукопожатия на турнире в Сан-Диего
Блинкова разгромила украинку Ястремскую во втором круге турнира WTA в Сан-Диего
Российская теннисистка Анна Блинкова и украинская теннисистка Даяна Ястремская. Обложка © ТАСС / EPA / JAMES ROSS, JOEL CARRETT
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла украинскую спортсменку Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сан‑Диего, США. При этом перед игрой представительница Незалежной отказалась подходить к сопернице для совместного фото и рукопожатия.
Ястремская отказалась подходить к Блинковой для совместного фото и рукопожатия. Видео © VK / Тулуп Тутберидзе
Наша соотечественница во втором круге одержала победу над соперницей со счётом 7:6 (8:6), 6:2. На корте спортсменки провели 1 час 27 минут. В следующем матче Блинкова встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая получила первый номер посева. Призовой фонд турнира, кстати, составляет свыше 920 тысяч долларов.
А ранее Life.ru рассказывал о результатах турнира категории WTA 1000 в Дубае, где российская теннисистка Анна Калинская выиграла в полуфинале у первой ракетки мира Иги Свёнтек. Несмотря на это, в финале она уступила итальянке Жасмин Паолини, которую до этого обыграла в 1/8 финала Australian Open.