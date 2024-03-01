Эксперты составили портрет типичного ипотечного заёмщика, и он оказался женским
Ипотеку в России в 2023 году чаще всего оформляли граждане от 25 до 45 лет, состоящие в официальном браке и не имеющие детей. Такой портрет типичного заёмщика составили эксперты. Любопытно, что среди ипотечников женщин больше, чем мужчин, но это объясняется просто: женщины обычно отличаются более высокой кредитоспособностью и, следовательно, имеют больше шансов на одобрение ипотеки.
Средняя сумма ипотеки, по данным "Газеты.ru", за год выросла почти на 9% — до 3,3 млн рублей. Чаще всего заёмщики запрашивали диапазон от одного до трёх миллионов.
А ранее экономисты предрекли рост спроса на семейную ипотеку на 50% после решения президента Владимира Путина. В ходе Послания Федеральному собранию глава государства поручил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры.
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