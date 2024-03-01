Эксперты составили портрет типичного ипотечного заёмщика, и он оказался женским

Ипотеку в России в 2023 году чаще всего оформляли граждане от 25 до 45 лет, состоящие в официальном браке и не имеющие детей. Такой портрет типичного заёмщика составили эксперты. Любопытно, что среди ипотечников женщин больше, чем мужчин, но это объясняется просто: женщины обычно отличаются более высокой кредитоспособностью и, следовательно, имеют больше шансов на одобрение ипотеки.