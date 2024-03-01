Стал известен трагический финал истории "украинки", изнасилованной в Варшаве
Fakt: Изнасилованная в центре Варшавы белоруска скончалась в больнице
В Польше скончалась гражданка Белоруссии, которую в центре Варшавы изнасиловал неизвестный мужчина, сообщает местное издание Fakt. Известно, что ранее её приняли за украинку.
"Драматические новости из столицы. Врачам не удалось спасти 25-летнюю женщину, которая была жестоко изнасилована в центре Варшавы. Лиза была родом из Беларуси. Её состояние было критическим с самого начала..." — говорится в материале.
Правоохранители выяснили личность насильника — им оказался 23-летний житель польской столицы по имени Дориан С. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство с целью грабежа и сексуального нападения, но после трагической смерти жертвы их должны поменять. В клинической больнице Младенца Иисуса в Варшаве, куда была госпитализирована девушка, рассказали, что сделали всё возможное, чтобы спасти пациентку.
"Нам очень жаль, но спасти её не удалось. Пациентка, которая несколько дней находилась в больнице в критическом состоянии и за которую врачи боролись всеми силами, к сожалению, скончалась сегодня в 11 часов утра, до полудня", — сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Медики констатировали смерть мозга. Пока что тело девушки будет находиться на хранении в клинике, согласно распоряжению прокуратуры. Возможно, будет проведено вскрытие.
Напомним, 27 февраля стало известно о том, что в центре Варшавы изнасиловали молодую девушку. Изначально сообщалось, что это 20-летняя украинка. Насильник подошёл к ней со спины и, угрожая ножом, уволок в подворотню, где стал душить, сорвал одежду и изнасиловал. Всё это наблюдали прохожие, никак не отреагировавшие на ситуацию. На следующий день выяснилось, что жертва оказалась гражданкой Белоруссии. Тогда же врачи предупредили, что возможен летальный исход.
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