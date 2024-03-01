В Краснодаре поймали мужчину, расстрелявшего водителя "лексуса" SHOT: Задержан стрелок, подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре 1 марта, 15:40 6418 6418 Задержание подозреваемого по факту убийства в центре Краснодара. Видео © t.me / SHOT

Полиция задержала мужчину, который, предположительно, расстрелял из ружья водителя внедорожника в центре Краснодара. Кадры с места публикует SHOT.

Задержание подозреваемого по факту убийства в центре Краснодара. Видео © t.me / SHOT

Предполагаемым преступником оказался 54-летний местный житель. Он убил 58-летнего уроженца Нигера, который является экс-владельцем местного ночного клуба "Гавана". Заведение закрылось несколько лет назад. Подозреваемый сам позвонил полицейским и признался в содеянном.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотивы поступка. В настоящее время район преступления — пересечение улиц Будённого и Рашпилевской — оцеплен. По данным SHOT, полиция обнаружила в машине убитого наркотики.

Напомним, в центре Краснодара был расстрелян водитель внедорожника "Лексус". Как рассказывали очевидцы, убийца подошёл к жертве и дважды выстрелил из ружья. Тело заметили напротив входа в магазин одежды Martrona. Также было опубликовано видео с места происшествия.

Авторы Татьяна Миссуми