В Краснодаре поймали мужчину, расстрелявшего водителя "лексуса"
SHOT: Задержан стрелок, подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре
Полиция задержала мужчину, который, предположительно, расстрелял из ружья водителя внедорожника в центре Краснодара. Кадры с места публикует SHOT.
Предполагаемым преступником оказался 54-летний местный житель. Он убил 58-летнего уроженца Нигера, который является экс-владельцем местного ночного клуба "Гавана". Заведение закрылось несколько лет назад. Подозреваемый сам позвонил полицейским и признался в содеянном.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотивы поступка. В настоящее время район преступления — пересечение улиц Будённого и Рашпилевской — оцеплен. По данным SHOT, полиция обнаружила в машине убитого наркотики.
Напомним, в центре Краснодара был расстрелян водитель внедорожника "Лексус". Как рассказывали очевидцы, убийца подошёл к жертве и дважды выстрелил из ружья. Тело заметили напротив входа в магазин одежды Martrona. Также было опубликовано видео с места происшествия.