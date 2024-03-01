Камеры сняли, как мужчина двумя выстрелами убил водителя "Лексуса" в Краснодаре

Момент убийства уроженца Нигера, который являлся бывшим владельцем ночного клуба "Гавана" в Краснодаре, попал на камеры. На кадрах видно, что убийца ждал бизнесмена, а затем дважды выстрелил в него. Кадры с места публикует Kub Mash.

Напомним, в центре Краснодара был расстрелян водитель внедорожника "Лексус". Как рассказывали очевидцы, убийца подошёл к жертве и выстрелил в него из ружья. Тело заметили напротив входа в магазин одежды Martrona. Позже стрелка задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотивы поступка злоумышленника.