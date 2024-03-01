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1 марта, 16:38

Камеры сняли, как мужчина двумя выстрелами убил водителя "Лексуса" в Краснодаре

Момент убийства мужчины в центре Краснодара попал на видео

Момент убийства уроженца Нигера, который являлся бывшим владельцем ночного клуба "Гавана" в Краснодаре, попал на камеры. На кадрах видно, что убийца ждал бизнесмена, а затем дважды выстрелил в него. Кадры с места публикует Kub Mash.

Убийство водителя "Лексуса" в центре Краснодара. Видео © t.me / Kub Mash

Появилось видео с места стрельбы в центре Краснодара, где убили мужчину
Появилось видео с места стрельбы в центре Краснодара, где убили мужчину

Напомним, в центре Краснодара был расстрелян водитель внедорожника "Лексус". Как рассказывали очевидцы, убийца подошёл к жертве и выстрелил в него из ружья. Тело заметили напротив входа в магазин одежды Martrona. Позже стрелка задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотивы поступка злоумышленника.

Обложка ©

t.me / Kub Mash

Александра Мышляева
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