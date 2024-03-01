Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

"29 февраля 2024 года Федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России. Таким образом Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В список попали страны, которые помогают РФ обходить торговые ограничения. В перечень также включили 27 российских организаций, которые помогают военно-промышленной отрасли России. При этом в Европарламенте после очередного пакета заявили, что следующие санкции уже не на что накладывать.