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1 марта, 18:55

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к тринадцатому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет.

"29 февраля 2024 года Федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России. Таким образом Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза", — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 февраля ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В список попали страны, которые помогают РФ обходить торговые ограничения. В перечень также включили 27 российских организаций, которые помогают военно-промышленной отрасли России. При этом в Европарламенте после очередного пакета заявили, что следующие санкции уже не на что накладывать.

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Александра Мышляева
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