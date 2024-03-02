Основатель ЧВК Blackwater попросил США не вступать в войну с "русским медведем"
Основатель ЧВК Blackwater Принс призвал отдать России освобождённые территории
Соединённым Штатам нужно заканчивать украинский конфликт, так как киевский режим скоро лишится живой силы, а оборонка Запада не выдержит войны с Россией. Такой призыв озвучил основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс.
По словам отставного офицера, Украина попросту уничтожает себя в демографическом плане, бросая в горнило баталий целые поколения. Конвенциональная война с "русским медведем" не по силам Западу, добавил бывший морской котик, призвав к заключению мира.
"Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останутся Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было", — заявил Принс в интервью PBD Podcast.
Между тем российские войска ежесуточно расширяют подконтрольные территории, выбивая противника с опорных пунктов. С начала 2024 года освобождено около 327 квадратных километров, подчёркивали в Минобороны.
ТАСС / AP / Andrew Harnik