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2 марта, 12:03

Лавров заявил об отсутствии инициатив по Украине с учётом интересов России

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Kremlin

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Kremlin

Предложений о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине, которые бы учитывали интересы России, не поступало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Россия никогда от переговоров не отказывалась", — подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос о предложенной Турцией площадке для проведения переговоров.

По словам министра, Россия не получала никаких серьёзных предложений о переговорах с Украиной, нацеленных на обеспечение законных интересов вовлечённых сторон после встречи в Стамбуле в 2022 году.

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Напомним, один из раундов переговоров РФ и Украины проходил весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые делегация из Киева сначала подписала, но после отвода российских войск от украинской столицы разорвала. Лидер РФ Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров.

Дарья Нарыкова
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