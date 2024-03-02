Лавров заявил об отсутствии инициатив по Украине с учётом интересов России
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Kremlin
Предложений о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине, которые бы учитывали интересы России, не поступало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.
"Россия никогда от переговоров не отказывалась", — подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос о предложенной Турцией площадке для проведения переговоров.
По словам министра, Россия не получала никаких серьёзных предложений о переговорах с Украиной, нацеленных на обеспечение законных интересов вовлечённых сторон после встречи в Стамбуле в 2022 году.
Напомним, один из раундов переговоров РФ и Украины проходил весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые делегация из Киева сначала подписала, но после отвода российских войск от украинской столицы разорвала. Лидер РФ Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров.