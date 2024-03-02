Лавров заявил об отсутствии инициатив по Украине с учётом интересов России

Предложений о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине, которые бы учитывали интересы России, не поступало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Россия никогда от переговоров не отказывалась", — подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос о предложенной Турцией площадке для проведения переговоров.

По словам министра, Россия не получала никаких серьёзных предложений о переговорах с Украиной, нацеленных на обеспечение законных интересов вовлечённых сторон после встречи в Стамбуле в 2022 году.