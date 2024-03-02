Путин: Россияне всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску
Россияне всегда сдерживают обещания, а улыбка не является для них фальшивой маской. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в приветствии к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе".
Обращение Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас — не дешёвая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём наше слово, то всегда его держим", — подчеркнул президент, выразив уверенность, что такая доверительная атмосфера и будет царить на площадках мероприятия.
Отметим, что видеообращение российского лидера к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле "Арт.Молодость". Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта "Большой".
Напомним, во Всемирном фестивале молодёжи участвует свыше 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.
Telegram / Кремль. Новости