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2 марта, 15:05

Путин: Россияне всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску

Россияне всегда сдерживают обещания, а улыбка не является для них фальшивой маской. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в приветствии к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе".

Обращение Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас — не дешёвая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём наше слово, то всегда его держим", — подчеркнул президент, выразив уверенность, что такая доверительная атмосфера и будет царить на площадках мероприятия.

Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи

Отметим, что видеообращение российского лидера к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле "Арт.Молодость". Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта "Большой".

Напомним, во Всемирном фестивале молодёжи участвует свыше 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.

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Telegram / Кремль. Новости

Никита Осипов
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