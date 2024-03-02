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2 марта, 15:29

Путин рассказал, каким должен быть справедливый мир

Путин: В справедливом мире нет места расизму, лжи и двойным стандартам

В справедливом мире не должно быть места расизму, лжи и двойным стандартам. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в федеральной территории "Сириус".

Видеообращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства призвал участников мероприятия сообща трудиться на благо будущих поколений. В частности, необходимо бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, а также сохранять уникальные природные богатства и культурное наследие планеты.

"В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своём языке, следовать вере и традициям своих предков", — подчеркнул российский лидер.

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Ране Life.ru сообщал, что Путин официально дал старт Всемирному фестивалю молодёжи. Мероприятие продлится до 7 марта. Участие в фестивале примет более 90 тысяч человек из более чем 170 стран.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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