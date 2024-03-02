Путин рассказал, каким должен быть справедливый мир

В справедливом мире не должно быть места расизму, лжи и двойным стандартам. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в федеральной территории "Сириус".

Видеообращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства призвал участников мероприятия сообща трудиться на благо будущих поколений. В частности, необходимо бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, а также сохранять уникальные природные богатства и культурное наследие планеты.