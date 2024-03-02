Молодёжные послы из Белоруссии на ВФМ рассказали, что им нравится в россиянах

Сотрудничество с энергичной российской молодёжью способствует развитию масштабных творческих проектов. Такое мнение в беседе с Life.ru выразили молодёжные послы целей устойчивого развития Белоруссии Артём и Екатерина, приехавшие на Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) в "Сириусе".

Послы из Белоруссии на ВФМ рассказали, что им нравится в российской молодёжи. А участница фестиваля из Краснодарского края показала свой венок. Видео © Life.ru

"Мы приехали обмениваться своей культурой, показать, что такое Беларусь, насколько она самобытная страна и какая в ней активная и творческая молодёжь. Когда мы встречаемся с российскими ребятами на различных форумах, сразу видно — они заряжены. И всё это выливается в огромные творческие проекты", — отметили они.

Как проходит Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе". Видео © Life.ru

В какой-то степени самобытность показала и участница фестиваля из России. Студентка Кубанского госуниверситета Дарья разгуливает по площадке в национальном костюме — голову украшает венок с лентами в цвет флага её региона. Образ дополняют яблоки, вишни и цветы, которые показывают плодородность Краснодарского края. Девушка призналась, что на фестивале активно общается не только с россиянами, но и с иностранцами, незнание языка компенсирует умение пользоваться переводчиком.