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2 марта, 20:13

Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле

TRT Haber: На севере Стамбула произошёл взрыв на газопроводе

В Турции произошёл взрыв на газопроводе. Как передаёт местный новостной канал TRT Haber, опубликовавший видеозапись с места событий, происшествие случилось на севере Стамбула.

Взрыв газа в Стамбуле. Видео © Х / TRT Haber

Согласно предоставленным сведениям, взрыв произошёл в районе Султангази, расположенном на севере города. По данным канала, на месте работают аварийно-спасательные службы.

Также некоторые сообщают, что причиной случившегося, предположительно, стало короткое замыкание. Сведений о пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что 8 февраля в Пермском крае произошёл мощный взрыв на газопроводе. Впоследствии сообщалось, что его причиной стала разгерметизация в результате подвижки грунта.

Обложка ©

Х / TRT Haber

Алексей Соловьёв
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