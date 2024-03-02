Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле

В Турции произошёл взрыв на газопроводе. Как передаёт местный новостной канал TRT Haber, опубликовавший видеозапись с места событий, происшествие случилось на севере Стамбула.

Взрыв газа в Стамбуле. Видео © Х / TRT Haber

Согласно предоставленным сведениям, взрыв произошёл в районе Султангази, расположенном на севере города. По данным канала, на месте работают аварийно-спасательные службы.