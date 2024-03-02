Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле
TRT Haber: На севере Стамбула произошёл взрыв на газопроводе
В Турции произошёл взрыв на газопроводе. Как передаёт местный новостной канал TRT Haber, опубликовавший видеозапись с места событий, происшествие случилось на севере Стамбула.
Взрыв газа в Стамбуле. Видео © Х / TRT Haber
Согласно предоставленным сведениям, взрыв произошёл в районе Султангази, расположенном на севере города. По данным канала, на месте работают аварийно-спасательные службы.
Также некоторые сообщают, что причиной случившегося, предположительно, стало короткое замыкание. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru писал, что 8 февраля в Пермском крае произошёл мощный взрыв на газопроводе. Впоследствии сообщалось, что его причиной стала разгерметизация в результате подвижки грунта.
Х / TRT Haber