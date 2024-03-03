В Пакистане избрали нового премьер-министра

За 72-летнего Шарифа проголосовал 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Генсек партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, который является оппонентом лидера Пакистанской мусульманской лиги, набрал только 92 голоса.

Председатель PML-N уже возглавлял Правительство Пакистана с 11 апреля 2022-го по 14 августа 2023 года. Шариф ушёл в отставку в результате досрочного роспуска парламента. И.о. премьера до сегодняшнего дня был Анвар-уль-Хак Какар.