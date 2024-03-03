В Пакистане избрали нового премьер-министра
Премьером Пакистана избран Шахбаз Шариф, возглавлявший кабмин в 2022–2023 годах
Шахбаз Шариф. Обложка © ТАСС / AP / Anjum Naveed
Председателя Пакистанской мусульманской лиги (PML-N) Шахбаза Шарифа избрали новым премьер-министром Пакистана. Трансляцию процедуры голосования в Национальном собрании вёл телеканал PTV News.
Шахбаз Шариф — на процедуре голосования в Национальном собрании Пакистана. Фото © X (Twitter) / PTVNewsOfficial
За 72-летнего Шарифа проголосовал 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Генсек партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, который является оппонентом лидера Пакистанской мусульманской лиги, набрал только 92 голоса.
Председатель PML-N уже возглавлял Правительство Пакистана с 11 апреля 2022-го по 14 августа 2023 года. Шариф ушёл в отставку в результате досрочного роспуска парламента. И.о. премьера до сегодняшнего дня был Анвар-уль-Хак Какар.
А ранее Life.ru писал, что суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана к десяти годам тюрьмы за госизмену. До этого политика приговорили к ещё одному сроку за продажу ценностей из государственной сокровищницы — тошаханы. Пост премьера Хан занимал в период с 2018 по 2022 год.