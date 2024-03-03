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3 марта, 12:00

Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова в Послании Путина

Запад обязан услышать адресованные ему слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе оглашения Послания Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели. <...> Я думаю, что они обязаны услышать", — сказал глава Минобороны в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз
Почему после Послания Путина Запад сам себе поставил диагноз

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо тезисов на внутриполитические и социально-экономические темы глава государства уделил внимание отношениям с Западом. Президент отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, указав, что наши американские коллеги отвечают на это демагогией, а также подчеркнул, что недружественным государствам вместо РФ нужно угасающее и вымирающее пространство.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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