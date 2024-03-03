Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова в Послании Путина

Запад обязан услышать адресованные ему слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе оглашения Послания Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели. <...> Я думаю, что они обязаны услышать", — сказал глава Минобороны в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".