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3 марта, 14:32

В Турции считают, что РФ и Украина достигли предела военных возможностей

Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина достигли предела военных возможностей

Россия и Украина достигли предела собственных военных возможностей, поэтому сторонам пора садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на закрытии дипломатического форума в Анталье. По его словам, сейчас пришло время вести диалог в направлении прекращения огня.

"Речь не идёт о признании "оккупированных территорий", однако Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня", — сказал Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Весной 2022 года, напомним, именно в Стамбуле прошёл один из раундов переговорного процесса. Их результатом стал ряд договорённостей, которые Киев сначала подписал, но после разорвал. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров.

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Unsplash / Grigory Boyko

Наталья Исакова
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