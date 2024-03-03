В Турции считают, что РФ и Украина достигли предела военных возможностей

Россия и Украина достигли предела собственных военных возможностей, поэтому сторонам пора садиться за стол переговоров. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на закрытии дипломатического форума в Анталье. По его словам, сейчас пришло время вести диалог в направлении прекращения огня.

"Речь не идёт о признании "оккупированных территорий", однако Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня", — сказал Фидан.