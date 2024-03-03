Сальдо раскрыл цель десанта ВСУ на Тендровской косе под Херсоном

Глава Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл цель попытки высадки десанта Вооружённых сил Украины на Тендровской косе. Как написал чиновник в телеграм-канале, они пытались провести эту операцию для получения медийного эффекта.

"По данным наших военных, главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта", — написал политик.

Глава региона подчеркнул, что за последнюю неделю стало понятным, что имел в виду киевский режим, распространяя вбросы о "наступлении в районе Чёрного моря". Также он вспомнил о том, что минувшей ночью над территорией Крымского полуострова российскими военными было уничтожено почти 40 украинских беспилотников. Чиновник подчеркнул, что эти действия носят демонстративный и локальный характер, однако инициатива остаётся за противником.

"Поэтому нашим военным следует быть готовым к новым попыткам провокаций и внезапных нападений со стороны вооружённых формирований киевского режима", — заявил Сальдо.