Сальдо раскрыл цель десанта ВСУ на Тендровской косе под Херсоном
Сальдо заявил, что целью десанта ВСУ на Тендровской косе был медийный эффект
Глава Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл цель попытки высадки десанта Вооружённых сил Украины на Тендровской косе. Как написал чиновник в телеграм-канале, они пытались провести эту операцию для получения медийного эффекта.
"По данным наших военных, главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта", — написал политик.
Глава региона подчеркнул, что за последнюю неделю стало понятным, что имел в виду киевский режим, распространяя вбросы о "наступлении в районе Чёрного моря". Также он вспомнил о том, что минувшей ночью над территорией Крымского полуострова российскими военными было уничтожено почти 40 украинских беспилотников. Чиновник подчеркнул, что эти действия носят демонстративный и локальный характер, однако инициатива остаётся за противником.
"Поэтому нашим военным следует быть готовым к новым попыткам провокаций и внезапных нападений со стороны вооружённых формирований киевского режима", — заявил Сальдо.
Ранее 29 февраля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что на юге Херсонской области были уничтожены украинские диверсанты. По его словам, диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе.
t.me / Владимир Сальдо