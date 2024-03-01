Целью смертельной миссии элитного десанта ВСУ на Тендровской косе назвали "потроллить" русских

Украинское военное командование отправляет своих бойцов на смертельно опасные задания, чтобы "потроллить" Россию. Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя уничтожение диверсантов ВМС Незалежной при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.

Тему с десантом Киев пытался разгонять и эксплуатировать ещё в августе прошлого года, заметил Шлепченко. Тогда бойцов ВСУ отправили в Оленевку просто ради съёмок, но их спугнул местный житель. Провокация повторилась в сентябре прошлого года и обернулась немалыми потерями. Задание стоило Киеву четырёх военных катеров и до 50 украинских военнослужащих. Эксперт напомнил про уничтожение десанта ВСУ в Оленевке в октябре прошлого года. Тогда украинские военные пытались проникнуть в Крым на гидроциклах и катере, вооружившись натовскими винтовками.

"Им дали по мозгам, взяли пленного, и этот пленный рассказал, что целью высадки был, конечно, не захват города, не какие-то серьёзные вещи, а показательная фотосессия. Они хотели так потроллить Россию, показать, что вот они, беспрепятственно шляются по побережью, высаживаются где хотят и всё остальное", — рассказал военный эксперт "Царьграду".

По словам Шлепченко, результатом очередной провалившейся операции ВСУ стали новые бессмысленные потери в живой силе. Версию о пиаре подтвердил и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он рассказал об уничтожении 20 бойцов ВСУ на Тендровской косе.