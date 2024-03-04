Россиянам назвали сигналы, после которых нужно срочно закрыть счёт в банке
Доцент Валишвили: Если банку грозит отзыв лицензии, он навязывает рекламу
Россияне могут легко понять, если тому или иному банку грозит отзыв лицензии, так как этому сопутствуют характерные признаки, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
По её словам, с системно значимыми банками вряд ли что-то плохое случится, а вот ситуацию вокруг других стоит мониторить. В том числе красным флагом может стать предупреждение, вынесенное Банком России.
"Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счёт в такой кредитной организации", — сообщила Валишвили.
Если банк навязчиво рекламирует вклады или кредиты, тоже следует насторожиться. Возможно, у него проблемы с ликвидностью, которые могут обернуться отзывом лицензии.
Life.ru сообщал, что 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", что стало первым таким случаем за последние полтора года. Регулятор обосновал решение систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. После этого Центробанк также объявил об аннулировании лицензии "Райффайзенбанка" в части выполнения им функций специального депозитария инвестиционных фондов.
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