Россиянам назвали сигналы, после которых нужно срочно закрыть счёт в банке

Россияне могут легко понять, если тому или иному банку грозит отзыв лицензии, так как этому сопутствуют характерные признаки, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

По её словам, с системно значимыми банками вряд ли что-то плохое случится, а вот ситуацию вокруг других стоит мониторить. В том числе красным флагом может стать предупреждение, вынесенное Банком России.

"Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счёт в такой кредитной организации", — сообщила Валишвили.

Если банк навязчиво рекламирует вклады или кредиты, тоже следует насторожиться. Возможно, у него проблемы с ликвидностью, которые могут обернуться отзывом лицензии.