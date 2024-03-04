Стоимость биткоина поднялась выше $66 тысяч впервые с 10 ноября 2021 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 66 тысяч долларов впервые более чем за два года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, в 17:42 мск криптовалюта дорожала на 6,34%, до $66,190 тысячи. В последний раз до этого биткоин преодолевал рубеж в 66 тысяч долларов США 10 ноября 2021 года.