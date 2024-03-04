Стоимость биткоина поднялась выше $66 тысяч впервые с 10 ноября 2021 года
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 66 тысяч долларов впервые более чем за два года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Так, в 17:42 мск криптовалюта дорожала на 6,34%, до $66,190 тысячи. В последний раз до этого биткоин преодолевал рубеж в 66 тысяч долларов США 10 ноября 2021 года.
Напомним, биткоином называют децентрализованную систему одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Устойчивый рост биткоина начался в конце 2023 года, а к 26 февраля его цена превысила $58 тысяч.
Freepik / frimufilms