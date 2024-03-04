Семь десятков тонн просроченного мяса для шаурмы изъяли в Воронеже

В Воронеже сотрудники местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ вместе с представителями регионального управления Роспотребнадзора обнаружили 70 тонн опасного мяса для шаурмы на производстве в облцентре, заявили в региональном главке МВД.

В Воронеже сотрудники местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ вместе с представителями регионального управления Роспотребнадзора обнаружили 70 тонн опасного мяса для шаурмы на производстве в облцентре. Видео © t.me / Полиция Воронежской области

Общая стоимость продукции составила 15 миллионов рублей. Правоохранители вместе с санитарными врачами провели осмотр двух цехов по производству заготовок для шаурмы и складов, где хранились партии, уже готовые к транспортировке в торговые точки Воронежа и области. Было найдено куриное мясо с истекшим сроком годности. Также среди работников оказались нелегальные мигранты.

"Кроме того, эксперты установили, что изъятые образцы мяса не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов. Согласно заключению специалистов Роспотребнадзора, указанная продукция является опасной для жизни и здоровья человека и подлежит уничтожению", — сообщили в региональном главке МВД.