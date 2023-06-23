В кафе с шаурмой в Братске поставляли просроченную продукцию без документов

Россельхознадзор с помощью цифровых инструментов установил предприятия, которые поставляли в кафе "Шаурму хочу" в Братске просроченную продукцию без документов, в результате чего отравилось более 100 посетителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

"В день отравления людей куриные наггетсы были изготовлены из охлаждённого мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллин И.З. (Красноярский край), которое поступило от компании "Мясопотам" (Красноярский край) по товарному чеку 12.06.2023 без ветеринарных документов", — говорится в сообщении.

Указывается, что в федеральной государственной системе "Меркурий" документы на мясо курицы были оформлены 16 июня. Согласно данным системы мониторинга "Ветис", ИП с 1 по 20 июня списал свыше 30 тонн продукции, хотя подтверждения её утилизации нет. Уже установлено, что индивидуальный предприниматель Арутюнян, являющийся владельцем заведения с шаурмой, 13 июня допустил в оборот в кафе животноводческую продукцию без ветеринарных документов.