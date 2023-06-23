В кафе с шаурмой в Братске поставляли просроченную продукцию без документов
Россельхознадзор: В кафе с шаурмой в Братске поступало просроченное мясо курицы
Россельхознадзор с помощью цифровых инструментов установил предприятия, которые поставляли в кафе "Шаурму хочу" в Братске просроченную продукцию без документов, в результате чего отравилось более 100 посетителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
"В день отравления людей куриные наггетсы были изготовлены из охлаждённого мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллин И.З. (Красноярский край), которое поступило от компании "Мясопотам" (Красноярский край) по товарному чеку 12.06.2023 без ветеринарных документов", — говорится в сообщении.
Указывается, что в федеральной государственной системе "Меркурий" документы на мясо курицы были оформлены 16 июня. Согласно данным системы мониторинга "Ветис", ИП с 1 по 20 июня списал свыше 30 тонн продукции, хотя подтверждения её утилизации нет. Уже установлено, что индивидуальный предприниматель Арутюнян, являющийся владельцем заведения с шаурмой, 13 июня допустил в оборот в кафе животноводческую продукцию без ветеринарных документов.
"[Он] нарушил ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии", — добавили в ведомстве.
Напомним, 14 июня массовое отравление фастфудом произошло в кафе "Шаурму хочу" в Братске. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело. Заведение сейчас закрыто, а владельца кафе отправили под домашний арест на два месяца. При этом городская прокуратура подала иск о запрете работы кафе "Шаурму хочу". Число отравившихся уже превысило 100 человек.