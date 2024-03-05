Стало известно, с чем столкнётся ЕС в случае отказа от российского алюминия

Европейский союз превратится в конкурента для Соединённых Штатов, если Брюссель наложит запрет на импорт российского алюминия. Как передаёт Reuters, в случае отказа Европы от поставок этого важного для производства автомобилей металла из РФ покупателям из ЕС придётся обратиться к ближневосточным поставщикам.

По данным издания, гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Отмечается, что, несмотря на снижение закупок этого товара из России, объём поставок российского алюминия в Европу составляет более 500 миллионов тонн.