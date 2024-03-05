Стало известно, с чем столкнётся ЕС в случае отказа от российского алюминия
Reuters: ЕС и США станут конкурентами, если Европа откажется от алюминия из РФ
Европейский союз превратится в конкурента для Соединённых Штатов, если Брюссель наложит запрет на импорт российского алюминия. Как передаёт Reuters, в случае отказа Европы от поставок этого важного для производства автомобилей металла из РФ покупателям из ЕС придётся обратиться к ближневосточным поставщикам.
По данным издания, гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Отмечается, что, несмотря на снижение закупок этого товара из России, объём поставок российского алюминия в Европу составляет более 500 миллионов тонн.
"Ближневосточные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы", — считает Дмитрий Церес из американского трейдера алюминия PerenniAL.
Напомним, что с 10 марта прошлого года в США начала действовать введённая американскими властями пошлина в 200% на российский алюминий и алюминиевые продукты. Спустя пару месяцев премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак заявил о том, что Лондон тоже вводит ограничительные меры на импорт алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ.
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