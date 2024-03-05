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Родители обвинили детского тренера ХК "Нефтяник" в избиении юных хоккеистов

5 марта, 08:41
В Татарстане тренера подозревают в плохом отношении к детям-хоккеистам. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Татарстане тренера подозревают в плохом отношении к детям-хоккеистам. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Татарстане родители юных хоккеистов обвинили тренера ХК "Нефтяник" в том, что он унижает, бьёт, оскорбляет подопечных, а также продвигает только детей из богатых семей. Mash Iptash побеседовал с отцом одного из мальчиков.

Родители жалуются на детского тренера ХК "Нефтяник". Видео © t.me / Mash Iptash

"Есть такой тренер — Нурмеев Марат Рифович. Его представил директор Бабанов Владислав Юрьевич. Нам говорит: "Это вот такой крутой тренер!" Который с лицом варёного окуня, с пьяной рожей, можно так сказать, ходит?" — возмутился мужчина.

Он пояснил, что у хоккейного клуба из Альметьевска давно дурная репутация. Места тренеров, по его словам, занимают некие знакомые руководства ХК. На детей кричат матом и унижают морально. При этом тренировки обходятся родителям дорого, но к финансовой отчётности много вопросов. Так, по мнению родителя, тренер отдыхает за рубежом, пользуясь деньгами из кассы клуба.

Мужчина добавил, что талантливые ребята уходят из команды, зато вместо них берут детей из состоятельных семей, сразу же ставя их на лидирующие позиции. При этом жалобы родителей в "Нефтянике" остаются без ответа.

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Ранее тренеры московского ХК "Крылья Советов" Павел Платонов и красногорского "Красная Машина – Юниор" Никита Илларионов подрались прямо во время матча детско-юношеской лиги. Видео с потасовкой появилось в соцсетях — на кадрах Платонов жестоко бьёт коллегу, пока их команды готовятся к вбрасыванию. "Крылья Советов" уволили тренера за драку при детях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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