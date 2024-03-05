Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области
ВСУ вновь попытались ударить по объектам на территории России с помощью беспилотника. Дрон удалось перехватить средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Губкинском городском округе произошёл взрыв на инфраструктурном объекте, его охватил пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Выяснилось, что нефтебазу в селе Долгое атаковали ВСУ с помощью беспилотника.
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