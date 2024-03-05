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Врач рассказала, о каких болезнях говорит ломота в пятках по утрам

Врач Буданцева: Боль в пятках может сигнализировать о патологиях сосудов

5 марта, 10:54
Боль в пятках может сигнализировать о патологиях сосудов и плоскостопии. Обложка © Unsplash

Боль в пятках может сигнализировать о патологиях сосудов и плоскостопии. Обложка © Unsplash

По статистике, каждый десятый взрослый человек сталкивается с проблемой болей в пятках после сна. Это не случайно. Пятки — весьма уязвимая часть опорно-двигательного аппарата человека, поскольку там проходит большое количество нервных волокон и кровеносных сосудов. Именно на пятки приходится максимальная нагрузка при движении. Боль обычно появляется эпизодически и проходит, если устранить провоцирующий фактор и дать отдохнуть ногам. Об этом Life.ru рассказала преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, врач-педиатр Светлана Буданцева.

По её словам, прежде всего боль может быть связана с травмой: переломом, растяжением связок голеностопного сустава (чаще всего это ахиллово сухожилие). В этом случае она острая и резкая. Часто боль в пятке связана также с неправильно подобранной обувью: по размеру, по ширине или высоте каблуков. Иногда болевые ощущения сигнализируют о развитии серьёзных патологий сосудов, костей, связок и суставов, обострившихся из-за переутомления. Например, если накануне человек много ходил или стоял.

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Боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, которое бывает разных видов. Тогда на пятку приходится слишком большая опорная нагрузка, а также чаще возникают ушибы мягких тканей. Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, например в области бедра, голени, ягодиц.

Светлана Буданцева

Преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, врач-педиатр

Боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, которое бывает разных видов. Тогда на пятку приходится слишком большая опорная нагрузка, а также чаще возникают ушибы мягких тканей. Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, например в области бедра, голени, ягодиц.
Боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, которое бывает разных видов. Тогда на пятку приходится слишком большая опорная нагрузка, а также чаще возникают ушибы мягких тканей. Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, например в области бедра, голени, ягодиц.

Боль в пятках может вызвать варикозная болезнь, когда из-за нарушения работы венозных клапанов трансформируются поверхностные вены, возникает застой крови и нарушение циркуляции крови в стопах.

При воспалениях сухожилий или мышц наиболее интенсивная боль возникает сразу после сна и утихает после нескольких шагов, но может периодически возвращаться в течение дня при повышенных нагрузках на стопу. А к вечеру могут появиться отёки на лодыжках и в области голеностопа.

Тупая и ноющая боль может быть связана с воспалительным процессом в суставах. Это может быть артрит (инфекционное воспаление) или артроз (неинфекционное заболевание с дегенеративными изменениями) голеностопного сустава.

Кроме того, причинами болей в пятках по утрам могут стать болезнь Бехтерева, подагра, остеопороз и другие заболевания, вызванные нарушениями минерального обмена.

Если помимо болей вы замечаете шелушение кожи, онемение конечностей, появление трофических язв, то необходимо исключить сахарный диабет, который часто протекает латентно, предупреждает врач.

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Кстати, а причиной болей в шее и спине могут оказаться проблемы с прикусом. Также неправильную нагрузку начинают испытывать мышцы лица, что создаёт риск развития мигрени.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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