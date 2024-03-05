Пользователи Facebook* и Instagram* сообщают о сбоях по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на масштабные сбои в работе социальных сетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"*. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

Так, проблемы с функционированием "Фейсбука"* и "Инстаграма"* начались около 18:17 по московскому времени. Большинство жалоб на недостатки обеих платформ поступили из США — там зафиксировано более 125 тысяч и 17 тысяч обращений. Кроме того, около 5,6 тысячи запросов было направлено на проблемы в работе Facebook* Messenger. Также фиксируются сообщения о сбоях в приложениях из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и других стран.

Пользователи "Фейсбука"* сообщают о сложностях с прохождением авторизации, работой приложения и веб-сайта. В то же время в "Инстаграме"* отмечаются нарушения в работе приложения, проблемы с отображением ленты и ошибки при входе в аккаунт.

А ранее Life.ru сообщал, что массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Пользователи гаджетов жаловались на постоянную перезагрузку и непроизвольно включающийся режим восстановления. Однако позже в российской службе поддержки компании заявили, что проблема не является серийной.