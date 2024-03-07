Дата создания ОСВОДа, день изобретения телефонного аппарата, День Маврикия: Праздники и приметы 7 марта Государственных праздников 7 марта в России нет. Сегодня сокращённый рабочий день накануне выходного — 8 Марта. Отмечаем основание Общества спасения на водах, появление первого телефонного аппарата и пробуем чёрную уху в Маврикиев день. 6 марта, 21:00 ОСВОД ещё со времён императора Александра II занимается охраной жизни и здоровья людей на водоёмах. Фото © Shutterstock

День основания Общества спасения на водах

Празднуется 7 марта.

Ведомственный праздник.

Профессиональный праздник.

Днём создания общества считается дата проведения первого заседания членов этой организации, которое состоялось 7 марта 1872 года. Пристальное внимание к вопросам спасания на водах было вызвано частыми морскими катастрофами. На русском флоте всегда было правило: "Сам погибай, а товарища выручай". Известные русские флотоводцы Ушаков, Истомин, Нахимов, Корнилов считали одним из важнейших качеств моряка умение прийти на помощь пострадавшему на воде.

День Общества спасения на водах отмечается ежегодно 7 марта. Фото © Ashley de Lotz / Unsplash

Сегодня Общество спасения на водах — это организация, которая занимается обеспечением безопасности людей на водных объектах. Сокращённо она называется ОСВОД. В день профессионального праздника обычно проводятся различные мероприятия, такие как семинары, тренинги, выставки, направленные на повышение осведомлённости о безопасности на воде. Также часто организуются показательные выступления спасателей, демонстрации спасательного оборудования и техники.

День телефонного аппарата

Празднуется 7 марта.

Международный праздник.

В России официального статуса не имеет.

День телефона отмечается во многих странах мира ежегодно 7 марта в ознаменование изобретения этого аппарата. В этот день в 1876 году Александр Белл подал заявку на патент своего устройства. Он всего на каких-то два часа опередил другого изобретателя: Э. Грей тоже подал похожую заявку. Они изобрели телефон независимо друг от друга. Всё же изобретателем телефона считается А. Белл.

Первые телефоны обеспечивали связь только между двумя переговорщиками. Впоследствии русский изобретатель Голубицкий придумал телефонную станцию — она стала основой связи между множеством абонентов. До 1930-х годов такую связь обеспечивали телефонистки. На эту престижную в то время работу принимали высоких девушек с большим размахом рук (не менее 154 см), знанием иностранных языков и хорошей памятью (чтобы знать всех абонентов). Впоследствии связь стала автоматической.

День телефона посвящен, пожалуй, одному из самых выдающихся изобретений человечества. Фото © Shutterstock

Современному человеку сегодня трудно представить жизнь без телефона. У большинства из нас есть городские и мобильные аппараты, а последних часто не по одному. 7 марта мы отдаём должное создателям этого технического чуда.

Маврикиев день

Дата в 2024 году: 7 марта, четверг.

Другие названия: День Маврикия; Маврикий.

Церковное название: мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.

Значение: почтение памяти святого Маврикия и 70 воинов с ним.

Традиции: начало полевых работ; наблюдение за птицами; приготовление чёрной ухи.

Маврикий был военачальником в римском войске в 305 году при правлении императора-язычника Максимиана Галерия. Он обратил в христианство не только сына, но и своих воинов. Это страшно разозлило императора, он приказал убить сына на глазах у отца. После этого всех воинов вместе с Маврикием привязали к деревьям и обмазали мёдом. Их до смерти закусали осы, пчёлы, шмели и оводы.

В народе считали, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. В этот день начинались первые работы в поле и в огороде. Скопившийся за зиму навоз вывозили на будущие пашни и грядки. Говорили: "Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто".

Возвращение птиц на Маврикия было знамением начала полевых работ. Фото © Shutterstock

В Маврикиев день на стол принято было подавать чёрную уху. Не путать с ухой из чёрной икры! Чёрная уха отличается тем, что в неё, помимо остальных ингредиентов, обязательно добавляют солёный огурец, рассол и различные пряности и коренья.

Природные приметы на 7 марта:

если птицы прилетели раньше Маврикия, значит, весна будет ранней;

пурга в этот день предсказывает, что весна затянется;

облака высоко плывут — к дождю или снегу;

если целый день стоит туман, значит, лето будет дождливым;

хвойные деревья шумят — скоро придёт тепло;

поёт жаворонок — весна совсем близко.

Именины 7 марта отмечают:

Ян

Филипп

Фёдор

Теодор

Степан

Сергей

Николай

Михаил

Иосиф

Иван

Вольдемар

Владимир

Виктор

Афанасий

Андрей

Прасковья

Ирина

Елизавета

Варвара

Арина.

Авторы Андрей Соколов