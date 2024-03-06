Никаких категоричных оценок: Перечислены пять способов расположить к себе людей

Любая оценка кого-либо или чего-либо основывается на личном жизненном опыте, характере и привычках, мы не можем быть уверены, что чувствует ближний в такой же ситуации. Поэтому, если хотите гармонично общаться с окружающими, не стоит быть к ним категоричными. Тонкости человеческих взаимоотношений "Вечерней Москве" объяснила психолог Катерина Кузина.

Второй совет специалиста — принимайте другого человека таким, какой он есть, безоценочно, со всеми особенностями характера. Постарайтесь создать такую атмосферу в общении, чтобы каждый из вас не боялся проявлять себя настоящего. Дружба, построенная на доверии и принятии, будет крепкой долгие годы.

Ещё одна рекомендация — объединяйтесь в положительном. Например, если вам на работе поручили совместное с коллегой задание, подбодрите напарника, скажите, что вам будет легко справиться, потому что вы оба хорошие специалисты. Это создаёт позитивный настрой. К сожалению, чаще подобные фразы звучат иначе: типа, тут только ты и я работаем, а кто везёт — на том и едут, вот и загрузили ещё одним проектом.

Если хотите наладить с человеком отношения, уважайте его заслуги. Не обесценивайте чужие старания, даже если вам эти достижения кажутся малозначительными. Не стоит отпускать сомнительные комплименты: "Так-то молодец, но можно было и быстрее". Старайтесь искренне радоваться успехам знакомых, поддерживать их и восхищаться.

И последний совет психолога — не критикуйте, а поясняйте. Не стоит говорить человеку о том, что он ошибся, без объяснения, где именно была ошибка. Высказывайте своё мнение только тогда, когда вас об этом просят, и подчеркните, что это ваше видение ситуации: я бы на твоём месте сделал так-то и так-то, потому что... Тогда ваш визави не почувствует давления, но сможет разобраться с проблемой и принять взвешенное решение.