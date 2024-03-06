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6 марта, 01:38

"До слёз": Захарова высмеяла откровение Белого дома о смельчаке – Зеленском

Захарова считает, что США предают своих союзников не глядя

Союзников Соединённых Штатов рано или поздно ожидает лишь одна судьба — предательство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на слова представителя Белого дома Джона Кирби, который сообщил, якобы Владимир Зеленский хочет воевать своими силами и не просит Запад о введении войск.

По словам Захаровой, выступление американского адмирала рассмешило её до слёз. Представитель ведомства в шутку дополнила, что Зеленский с детского сада мечтал самостоятельно сражаться с ядерной державой, а в НАТО собирается исключительно ради игр в нарды.

"Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — подытожила дипломат.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США подчеркнул, что Вашингтон не отправит свои войска на Украину. Аналогичную гарантию дал МИД Франции, несмотря на заявления лидера страны Эмманюэля Макрона.

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Илья Пушкарев
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