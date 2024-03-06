Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ достигло 21
На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошёл взрыв. Обложка © VK / Администрация Улуг-Хемского района
Ещё трём рабочим потребовалась помощь врачей после взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Таким образом, число пострадавших достигло 21, сообщили журналистам в правительстве республики.
"Трое человек ушли домой, но они всё равно надышались. Они в удовлетворительном состоянии", — пояснили в правительстве республики.
Там добавили, что 15 пострадавших санавиацией доставляются в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Подачу тепла в дома и учреждения Шагонара планируют возобновить сегодня вечером. Возобновление теплоснабжения начнётся с последовательного запуска двух котлов при временной схеме топливоподачи, пояснили в правительстве.
Как уже сообщал Life.ru, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Изначально сообщалось о 16 пострадавших в результате взрыва и пожара. Позже это число выросло до 18.