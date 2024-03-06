Боец с позывным Ситх: Западная техника горит даже в глубоком тылу противника
Весомую роль в уничтожении американской техники в зоне СВО, которым отличились наши военные на этой неделе, сыграла воздушная разведка. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Ситх. По его информации, помогли данные, которые были получены с беспилотных летательных аппаратов. И речь идёт об обнаружении не только "Абрамсов", но и такой сложной цели, как "Хаймарс".
"Мы фактически в глубоком тылу врага уничтожили комплекс, который по ошибке всё ещё продолжают называть реактивной системой залпового огня, но на самом деле это комплекс оперативно-тактического назначения вроде нашего "Искандера", — цитирует военнослужащего сайт МК.ru.
Сложность данной цели, по словам Ситха, заключается в том, что боеприпасы, которые применяются "Хаймарсами", бьют на расстояние до 80 километров. На руку противнику играет и высокая мобильность реактивной системы: отстреляв шесть ракет, установка тут же уходит с позиции со скоростью легковушки.
Напомним, что совсем недавно министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству ракетных комплексов в подмосковной Коломне. В результате проверки он призвал оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала".