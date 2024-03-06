Боец с позывным Ситх: Западная техника горит даже в глубоком тылу противника

Весомую роль в уничтожении американской техники в зоне СВО, которым отличились наши военные на этой неделе, сыграла воздушная разведка. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Ситх. По его информации, помогли данные, которые были получены с беспилотных летательных аппаратов. И речь идёт об обнаружении не только "Абрамсов", но и такой сложной цели, как "Хаймарс".

"Мы фактически в глубоком тылу врага уничтожили комплекс, который по ошибке всё ещё продолжают называть реактивной системой залпового огня, но на самом деле это комплекс оперативно-тактического назначения вроде нашего "Искандера", — цитирует военнослужащего сайт МК.ru.