Подойдёт не всем: Названы два безопасных способа соблюдать интервальное голодание

Смысл интервального голодания в том, чтобы переключить организм на питание за счёт собственных ресурсов. Однако существуют и люди, которым не стоит прибегать к таким техникам. Об этом рассказала врач-нутрициолог высшей категории Екатерина Несвит.

Во время голода человек может ощущать неприятное жжение, "сосание под ложечкой", тошноту, общую слабость и головокружение, отмечает специалист. Некоторым же гораздо труднее переносить эти чувства: у них начинают дрожать руки или их бросает в пот, что может указывать на гипогликемию. В данном случае лучше обратиться к врачу, рассказала эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) в беседе с "Газетой.ru".

"Регулярно питаясь углеводами, мы вводим наш организм в зависимость от них, следовательно, мы постоянно живём с дефицитом энергии. Во время интервального голодания организм получает возможность "очистить" внутреннюю среду — сжечь лишние жиры, активировать иммунный ответ", — заявила Несвит.

Одной из техник интервального голодания является ежедневный подход, или метод 16/8. Он предусматривает, что восемь часов человек питается в обычном режиме, а оставшиеся от суток 16 часов пьёт только воду или низкокалорийные напитки.

"В эти 16 часов входят семь-восемь часов сна, так что время чистого воздержания от пищи составляет восемь-девять часов. При удалённом желчном пузыре на такой режим можно переходить не ранее чем через 12 месяцев — это время необходимо для адаптации желчевыводящих путей", — сказала нутрициолог.

Ещё существует подход 5:2, при котором пять дней в неделю человек питается в обычном режиме: завтракает, обедает и ужинает. В оставшиеся два дня он питается лишь один раз в день, ограничивая порции, чтобы калорийность не превышала 500–600 калорий.

Эти режимы считают безопасными для людей старше 18 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Практиковать такой режим питания не следует беременным и кормящим женщинам, людям с пищевыми расстройствами, с тяжёлыми заболеваниями печени, с сахарным диабетом, с гипогликемией, а также с недостаточным весом.