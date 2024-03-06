Путин: Неравные условия для развития людей — это главная несправедливость
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире все равны, поэтому нет места исключительности кого бы то ни было. Кроме того, российский лидер отметил, что нужно стремиться уравнивать возможности людей в обществе. Таким мнением он поделился на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
"Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искажённой почве исключительности кого бы то ни было", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, по мнению президента, одним из основных проявлений несправедливости в мире является неравное положение людей. Он отметил, что все рождаются равными, но в жизни каждому предоставлены различные условия для развития. И с этим нужно бороться, добавил Путин.
"А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю. Но я точно знаю, что мы все должны стремиться к этому. Даже сам факт, что мы будем к этому стремиться, сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным", — заключил лидер РФ.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин провёл день в Сочи, где встретился с прилетевшим в Россию гендиректором МАГАТЭ. Он также заехал на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в университет "Сириус". Глава государства уделил время общению с обучающимися в стране иностранными студентами – участниками Всемирного фестиваля молодёжи.
Life.ru / Павел Баранов