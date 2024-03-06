Путин: Неравные условия для развития людей — это главная несправедливость

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире все равны, поэтому нет места исключительности кого бы то ни было. Кроме того, российский лидер отметил, что нужно стремиться уравнивать возможности людей в обществе. Таким мнением он поделился на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

"Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искажённой почве исключительности кого бы то ни было", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по мнению президента, одним из основных проявлений несправедливости в мире является неравное положение людей. Он отметил, что все рождаются равными, но в жизни каждому предоставлены различные условия для развития. И с этим нужно бороться, добавил Путин.