День архивов, День работников геодезии и картографии, Тарас Бессонный: Праздники и приметы 10 марта Государственных праздников 10 марта в России не отмечается. Поздравляем работников архивов, геодезистов и картографов; боремся с дневным сном на Тараса Бессонного. 9 марта, 21:00 10 марта отмечают профессиональный праздник картографы, геодезисты и работники архивов. Фото © Freepik

День архивов в России

Дата в 2024 году: 10 марта, воскресенье.

Другое название: День работников архива.

Учреждён коллегией Федеральной архивной службы в 2003 году.

Праздник неофициальный, в перечне памятных дат Российской Федерации не закреплён.

Выбранная для праздника дата приурочена к принятию в 1720 году Петром Великим "Генерального регламента или Устава", одним из пунктов которого было создание архивов при каждом учреждении власти и назначение актуариуса. Обязанностью этой новой должности являлось создание или внесение записей в акты и их хранение.

Чествовать специалистов архивного дела начали в советское время. Поначалу это происходило 1 июня. 5 марта 2003 года коллегия Федеральной архивной службы провела заседание, на котором было зафиксировано решение о ежегодном проведении 10 марта торжеств в отношении данных специалистов. А куда можно обратиться за архивной справкой, читайте здесь.

Куда можно обратиться за архивной справкой? Фото © Wesley Tingey / Unsplash

День работников геодезии и картографии

Дата в 2024 году: 10 марта, воскресенье.

Профессиональный праздник, учреждён Указом Президента РФ № 1867 от 11.11.2000.

Традиции: награждение почётными грамотами, повышение в должностях передовиков производства.

В России День работников геодезии и картографии отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. В 2024 году праздник выпадает на 10 марта и проходит на официальном уровне уже в 24-й раз. Дата праздника приурочена к подписанию Петром I указа о картографировании Российской империи в марте 1720 года.

В 1992 году была основана Федеральная служба геодезии и картографии России. Праздник в честь работников данной отрасли стал символом признания и данью уважения их труда.

Тарас Бессонный

Дата в 2024 году: 10 марта, воскресенье.

Другие названия: Тарасий-кумошник; Тарас-трясучник; Вешняя дрёма; Тарас; кумоха.

Церковное название: святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Значение: почтение памяти святого Тарасия.

Традиции: молитвы святому Тарасию о защите от лихорадки.

Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский. Икона © Азбука веры

Народный праздник Тарас Бессонный отмечается 10 марта (по старому стилю — 25 февраля). В православном календаре это дата почтения памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа.

Святитель Тарасий родился в конце VIII века в Константинополе. Он получил хорошее образование и стал царским советником. Во времена религиозной борьбы против ликов Христовых стал патриархом Константинопольским, хотя и был мирянином. Впоследствии прошёл все монашеские ступени, а спустя три года созвал Вселенский собор в Нике для утверждения почитания христианских икон.

Следующие 19 лет управлял Церковью. Отличался мудростью и добросердечностью, много времени уделял старикам, нищим, больным, сиротам и вдовам. На Пасху накрывал для них стол, за которым сам и прислуживал. Скончался епископ в 806 году.

10 марта молятся святому Тарасию и просят у него защиты от лихорадки. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В этот день молятся святому Тарасию и просят у него защиты от лихорадки. Эту хворобу наши предки представляли как некое демоническое существо, живущее в лесу со своими сёстрами, и называли её кумохой или трясучкой. А название "Тарас Бессонный" пошло оттого, что в этот день нельзя было спать днём: согласно поверьям, болезни так легче проникнуть в человека. Сон она коварно убаюкивает, а затем входит в спящего. Детям также не давали дремать до захода солнца.

Приметы на 10 марта:

Если выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье.

Грач на дереве вьёт гнездо — к хорошему теплу.

Если вороны сильно раскричались, значит, лето будет дождливым и холодным.

Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста дадут богатый урожай.

Нельзя смотреть в окна домов с улицы, иначе лихорадка обязательно нападёт.

Если в этот день найти сброшенную змеиную шкуру, то она защитит от любой болезни, для чего её нужно всегда носить при себе.

Именинники 10 марта:

Фёдор

Теодор

Тарас

Евгений

Антон

Александр.

Авторы Андрей Соколов