Вассерман — о завершении спецоперации: Краков брать не будем

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сделал прогноз относительно завершения специальной военной операции на Украине. Эрудит не взялся угадывать сроки окончания боевых действий, но намекнул на их результаты.

"Я не могу сказать, когда закончится специальная военная операция. Могу только сказать, чем она закончится: Краков брать не будем", — поделился парламентарий с телеканалом "360".

Также Вассерман объяснил, почему в 2021 году отводил на конфликт России и Украины максимум четыре дня. По словам депутата, он не учёл, что Москва не станет применять для борьбы с киевским режимом и десятой доли своего арсенала, заботясь о мирном населении Незалежной.