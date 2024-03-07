Вассерман — о завершении спецоперации: Краков брать не будем
Анатолий Вассерман. Обложка © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сделал прогноз относительно завершения специальной военной операции на Украине. Эрудит не взялся угадывать сроки окончания боевых действий, но намекнул на их результаты.
"Я не могу сказать, когда закончится специальная военная операция. Могу только сказать, чем она закончится: Краков брать не будем", — поделился парламентарий с телеканалом "360".
Также Вассерман объяснил, почему в 2021 году отводил на конфликт России и Украины максимум четыре дня. По словам депутата, он не учёл, что Москва не станет применять для борьбы с киевским режимом и десятой доли своего арсенала, заботясь о мирном населении Незалежной.
А тем временем ВСУ продолжают нести колоссальные потери, не справляясь с натиском российских войск. Лишь за прошедшие сутки под Авдеевкой ликвидировано 460 боевиков.