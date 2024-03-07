Новый рынок: В Россию завезут k-pop-артистов

В 2024 году в Россию планируют привезти сразу несколько k-pop-коллективов. Об этом "Известиям" рассказали в компаниях, занимающихся организацией мероприятий, а также в Культурном центре Посольства Республики Корея в Москве.

Так, переговоры о совместных проектах с несколькими корейскими группами ведёт уже имеющая подобный опыт социальная сеть "ВКонтакте": в пресс-службе заявили, что популярность контента, связанного с корейской культурой, растёт, аудитория k-pop в соцсети перешагнула за 10 миллионов человек. В организующей тематические корейские мероприятия компании Aigoo Russia сообщили, что на этот год у них "забронировано" уже три артиста.

"Запросы от наших партнёров идут в огромном количестве как никогда раньше. Все хотят делать мероприятия с корейскими группами и даже туры. В этом году будут разные концерты и фестивали. Артистов привезём и мы, и другие компании", — пояснила руководитель пиар-агентства JG Agency Жанна Гарбер, добавив, что востребованы как молодые, набирающие популярность "айдолы", так и известные группы.

В связи с политической обстановкой приезд в Россию влечёт за собой репутационные риски для южнокорейских агентств и исполнителей, так как "культура отмены" в республике очень жестокая, объяснила автор телеграм-канала про дорамы и корейскую поп-культуру Eat, sleep & kdrama Яна Сорокина. Но даже на выступления не самых известных исполнителей приходит много зрителей, причём среди поклонников жанра не только молодёжь, но и взрослая, платёжеспособная аудитория, вовлекающаяся в числе прочего благодаря популярности дорам.

"Россия сейчас — земля возможностей для небольших корейских групп", — подтвердил представитель корейского агентства креативного контента (КОCCА) Ким Си-Ву.

По его словам, раньше членами таких коллективов были только корейцы, позже стали появляться многонациональные команды, а сегодня уже есть k-pop-группы, полностью состоящие из иностранцев. Си-Ву считает, что, если в России появится такой бэнд, это будет гарантией, что культура приживётся в стране на долгие годы.